DADYAN OKULUNA YENİ MÜDÜR ATANDI

HYETERT – Bakırköy S. Astvazazni Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile yeni dönem okulun müdürlüğünü Sayın Yeranuhi Balcı’nın yapacağını duyurdu.

Hatırlanacağı üzere okula uzun yıllar öğretmen ve müdür olarak hizmet eden Alis Bayram özel nedenlerden dolayı geçtiğimiz ay istifa etmişti. Müdürlüğü değerli eğitimcilerimizden Hermine Benlioğlu’ndan bir Dadyanlı olarak devralan Sayın Alis’ten sonra gelen müdür de yine Dadyan Ailesinden.

Okulun matematik öğretmeni olan Sayın Balcı, aynı zamanda müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Vakfın açıklaması şu şekilde: ”Okulumuz müdür yardımcısı ve aynı zamanda matematik öğretmeni olan sayın Yeranuyi Balcı 2020-2021 dönemi itibariyle yeni okul müdürümüz olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diler okulumuz için hayırlı olmasını temenni ederiz”