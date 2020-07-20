“Defter-i Hakani Nezareti Binası Tapu-Kadastro-Haritacılık müzesi olmalı”

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının (Defter-i Hakani Nezareti Binası) Ayasofya Müzesine dönüştürülmek istenmesine dair açıklama yayımladı. Açıklamada “Defter-İ Hakani Nezareti binası, 277 yıldır olduğu gibi aslına uygun şekilde tapu ve kadastro bölge müdürlüğü olarak kullanılmaya devam etmelidir” denildi.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Sultanahmet’te bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Binasının (Defter-i Hakani Nezareti Binası) Cumhurbaşkanlığı talimatıyla 24 Temmuz tarihine kadar boşaltılmasının istendiği belirtilerek “Tarihi binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek, Ayasofya Müzesi ve Bakanlık İdari Binası yapılacağı iddia edilmektedir. UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Ayasofya Müzesinin sanatsal ve tarihi unsurları yerinde korunmalıdır. Defter-i Hakani Nezareti Binasının Ayasofya Müzesine dönüştürülmek istenmesi hatalı bir yaklaşım olacaktır” dedi.

Binanın önemine vurgu yapılan açıklamada “Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin hafızası olan, yüzlerce yıllık tapu ve kadastro kayıtlarının, haritalarının, arazi bilgilerinin özenle arşivlendiği bir hazine olan bu bina sanıldığından da çok önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

277 yıllık tapu-kadastro hafızasının silinmek istendiği belirtilen açıklamada Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına seslenildi:

“Tarihi Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Binası (Defter-i Hakani Nezareti Binası) Ayasofya ya da başka ilgisiz bir müzeye dönüştürülmemelidir. Bina inşa edildiğinden bugüne kullanım amacına uygun tapu, kadastro ve haritacılık hizmetleri için kullanılmıştır. Bu yüzden mesleğimiz ve ülkemiz için çok önemli bir hafızadır, bunun yok edilmesi engellenmelidir.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yüzlerce yıllık tapu kaydı ve haritalar bu binada arşivlenmiştir. Bunların alelacele bir haftada taşınması ciddi riskler taşımaktadır. Arşivlerin zarar görmesinin önüne geçilmelidir.

Tapu ve Kadastro personeli yetiştirmek üzere kurulan Tapu ve Kadastro Mektebi Âlisi ülkemizin ilk Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi bu binada kurulmuştur. Binlerce mezun için binanın hem tarihi hem de duygusal önemi bulunmaktadır. Bu yüzden binanın aslına uygun kullanımına devam edilmelidir.

Eğer bu bina gerçekten müzeye dönüştürülmek isteniyorsa TAPU-KADASTRO-HARİTACILIK MÜZESİ olmalıdır. Ayrıca şu anki arşiv, tıpkı 277 yıldır korunduğu gibi kendi evinde kalmaya devam etmelidir.” (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi