Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Türkiye yöneticilerinin, Ayasofya Katedrali’ni müzeden camiye dönüştürme kararına tepki verdi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) Merkez Konseyi Türkiye yöneticilerinin, Ayasofya Katedrali’ni müzeden camiye dönüştürme kararına tepki verdi. Hay Dat Merkez Konseyi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı’nın kararıyla Konstantinupolis’teki (İstanbul-Red.) Ayasofya Katedrali’ni camiye dönüştürmek amacıyla bu devlet tarafından atılan adımlar, Türkiye yöneticilerinin gerçek yüzünü gösteriyor.

Türkiye, uluslararası belgelerle üstlendiği yükümlüklere rağmen bu vazifelerini görmezden geliyor ve devlet seviyesinde medeniyetleri birbirlerine karşı koymak gibi tehlikeli tavrını ortaya koyuyor.

Bir tesadüf değildir ki, Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşu gününden bu yana Ermenilerin anıtlarına karşı da vandalizm siyaseti izleyerek Ermeni kiliselerini yok ediyor. Ayasofya Katedrali’nin 75 sene boyunca müze statüsü vardı ancak sırf politik bir kararla bu anıt camiye dönüştürüldü. Şu an müze statüsü olan ve Ahtamar Adası’nda bulunan Ermeni Surp Haç Kilisesi de, bir gün Ayasofya ile aynı kaderi paylaşabilir.

Üstelik coğrafyadaki istikrar için tehdit oluşturan Türkiye’nin siyaseti, özellikle Ermenistan ile ilişkilerinde daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye, kendisiyle alakası olmayan meselelere karışarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Ermenistan’a saldırmalarını teşvik ediyor. Azerbaycan’ın, Türkiye tarafından teşvik edilen bu savaş hareketleri, Güney Kafkasya bölgesini daha çok istikrarsızlaştırır.

Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi Hay Dat Merkez Konseyi Türkiye’nin, Ermenilere karşı nefret körüklediği politikayı dikkatle izleyerek bunu direnmek için somut adımlar atacaktır.”

Ermenistan Kamu Radyosu