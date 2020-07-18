Canan Kaftancıoğlu: Yolsuzluklar dudak uçuklatacak düzeyde

İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te gerçekleşen kahvaltıda basın buluşmasında partisinin önümüzdeki döneme dair hedeflerini anlatırken, hakkında yürüyen dava sürecinden, İstanbul’daki geçmiş dönem yolsuzluklarına kadar bir dizi başlıkta da soruları yanıtladı.

Kaftancıoğlu, 25 yıl sonra İstanbul’un iktidardan alındığı son yerel seçimler döneminde, AKP’li belediye dönemine dair yolsuzluklar bakımından ciddi bir soruşturma yürütüleceğinin ifade edildiği ancak, şu anda Ankara’nın bu açıdan daha önde görüldüğü belirtilerek, İstanbul’da nelerin yapılacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, “İstanbul bu açıdan Ankara’yı gölgede bırakacak, yolsuzluklar dudak uçuklatacak düzeyde” dedi.

Belirli siyasi denge hesaplarıyla bu konuda geri durmak gibi bir tutumlarının olmadığını ifade eden Kaftancıoğlu, “zamanı gelince” bu konudaki hukuku sürecin işletileceğini söyledi. “Ne zaman?” sorusuna ise, “Siyaset buna kendisi karar verecek” karşılığını verdi. Dolayısıyla bu süreci izleyip görmek, takip etmek gerekiyor.

HDP İLE İLİŞKİLER

CHP’nin HDP ile ilişkiler bakımından aldığı tutuma ilişkin soruya Kaftancıoğlu’nun yanıtı ise şöyle oldu: “Genel merkezin, HDP konusunda ikircikli bir tutumu yok. Cesareti ne zaman, nasıl ortaya koyacağınız önemli. Genel başkanın stratejik aklına güveniyorum. ‘HDP eşittir PKK’ algısı üzerinden CHP’nin kimi siyasetçileri HDP’nin adını anmaktan korktuğunu düşünüyorum. Ben iktidarın bana dayattığı gündemle algı üzerinden siyaset yapmayı reddettiğim için inandığım şeyleri rahat söylüyorum. CHP Genel Merkezi ile bakışım arasında da bu konuda majör bir farklılık yok.”

DAVA SÜRECİ

Canan Kaftancıoğlu, dava sürecine ilişkin olarak da, gazete ve televizyonlarda yanlış bilgiden kaynaklı hatalar yapıldığını ifade ederken, toplantıda hakkındaki dava sürecini anlatan bir kitapçık da dağıtıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin açıkladığı karara göre, Kaftancıoğlu yıllar önce yazdıkları nedeniyle 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmış, istinaf başvuruları da esastan reddedilmişti. Kaftancıoğlu’nun avukatları 30 Haziran 2020 tarihinde gerekçeli temyiz başvurularını mahkemeye sunmuştu.

İstanbul’daki seçim başarısının ardından, eski tweetleri gündeme getirilerek başlatılan dava sürecine ilişkin olarak Kaftancıoğlu, Ermeni meselesi ve PKK’ye dair tweetleri olmadığını ifade ederken, “Hukuken hangi tweetten hangi cezayı aldığımın ifade edilmesi gerekirken, bu konudaki sorularımıza mahkeme heyeti, tweetlerin geneline ilişkin karar verdikleri biçiminde bir yanıt verdi. Dolayısıyla ben de hangi tweetim için hangi ceza verildiğini doğrusu bilmiyorum” dedi.

‘MIŞ’ GİBİ YAPMAMAK

Canan Kaftancıoğlu’nun, kendi yönetim anlayışını ifade ederken kullandığı “mış gibi yapmamak” ifadesinin ise özellikle altını çizelim. Kurumsal bir hafıza oluşturmak, iyi bir arşiv çalışması yapmak, veriye dayalı çalışma, stratejik planlama ve parti için eğitim, Kaftancıoğlu’nun vurgu yaptığı noktalar arasında yer alıyor.

Sandık güvenliği konusunda yürüttükleri çalışmaların Türkiye’nin tamamındaki teşkilatlarında bir model oluşturması için çalışma yürüttüklerine ifade eden Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Örgütünün üye profilinin cinsiyet ve yaş dağılımına ilişkin olarak da veriler paylaştı. Yeni üyelerinin yüzde 43’ünün kadın olduğunu belirten Kaftancıoğlu, eski üyelerinin yüzde 83’ünün 30 yaşın üzerindeyken, yeni üyelerinin de yüzde 43’ünün 30 yaşın altında olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tartışma yaratan yeni genel sekreteri Can Akın Çağlar, konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Yönetimi arasında bir görüş farkı olup olmadığı, bu konuda bir müzakere yürütüp yürütmedikleri sorusuna ilişkin olarak da, “Ekrem Bey ile görüştük. Benim için genel sekreter olacak ismin iyi bir teknokrat ve bürokrat olması gibi bir kriter var” dedi. Bu konuda henüz aksi yönde bir izlenimi olmadığını belirtirken de ekledi: “Bu bakımdan bundan sonra da gözüm üzerinde olacak.”

Kaftancıoğlu ile toplantı başlamadan önce yaptığımız sohbet sırasında, dava sürecine dair konuşurken edindiğimiz izlenim, en kötü karara kendisini hazırladığı yönündeydi. Dava süreci siyasi saiklerle başladığı ve yürüdüğü için bir tutuklama kararının da sürpriz olmayacağını düşünüyor.

Evrensel Gazetesi