Rusya’nın Türkiye’ye ikinci uyarısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut gerilimi çözüme kavuşturmak için mümkün olan her şey yapacaklarını belirtti.

Rudenko, Rus medyasına açıklamasında, “Sadece sınırdaki mevcut sorunu değil, genel olarak bizim için kardeş ve yakın iki ülke olan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için mümkün olan her şey yapacağımızı ve Rus diplomasisinin, halk diplomasisinin en iyi özelliklerini sergileyeceğimizi temin ederim” ifadesini kullandı.

Rudenko’nun açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın 13 Temmuz’da yapılan Türkiye’ye kısıtlama gösterme çağrısını tekrarlandı. Rudenko, Minsk Grubu’nun üye ülkelerinin, özellikle de bölgeye sınırdaş olan ülkelerin eylemlerinde ve kamuya açık açıklamalarında kısıtlanması gerektiğini söyledi. Böylece Rusya ikinci kez Türkiye’yi gerilime yol açabilecek eylemlerden kaçınması konusunda uyardı.

Rudenko, Rusya’nın Karabağ’da 2016’de meydana gelen son çatışma da dahil olmak üzere Rusya’nın böyle gerilimleri gidremek için çok fırsatlara sahip olduğunu belirtti ve bu hedefle tüm imkanlarının kullanılacağında emin olduğunu dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu