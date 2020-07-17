Dört parti Ermenistan’ı kınadı, HDP “arabuluculuk” önerdi

HABER MERKEZİ – Meclis’te AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin Meclis grupları ortak açıklama yaparak, Ermenistan’ı kınadı. Bildiriye imza atmayan HDP, gerilimi azaltacak adımlar atılmasının esas alınması gerektiğini vurguladı ve “arabuluculuk” önerdi.

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin Meclis grupları, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin ortak açıklama yaptı.

Çatışmalardan sorumlu tutulan Ermenistan’ın kınandığı açıklamada, uluslararası toplum Ermenistan’a tepki göstermeye çağrıldı.

Ortak açıklamada, “Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir” denildi.

Azerbayan’ın yanında olunduğuysa şu sözlerle ifade edildi: “İki devlet tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkânlarıyla, toprak bütünlüğünü yeniden tesis çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir.”

HDP’den açıklama

Meclis’teki dört partinin bu ortak tutumuna karşı HDP ‘arabuluculuk’ önererek, bildiriye imza atmadı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç dört partinin imzasını taşıyan Azerbaycan-Ermenistan bildirisine partisinin neden imza atmadığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi dindirmek, barışçıl çözümlerin üretilmesine katkı sunmak gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “Azeriler ve Ermeniler bu coğrafyanın kadim halklarıdır. Barışa Azeri ve Ermeni halklarının hava ve su gibi ihtiyaçları vardır” denildi ve şöyle devam edildi:

“Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana Kafkasya’da devam eden çatışmaların ve savaşların son bulması, barışın sağlanması için Türkiye dâhil bütün komşu ve çevre ülkeler diyalog ve müzakereyi teşvik etmelidir.

“Bu sorunun siyasi çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan Minsk Grubu daha fazla inisiyatif almalıdır. Arabuluculuk esas politikamız olmalıdır. Barış ve diplomasi, sorunların çözümünün esas yolu olmalıdır.

“Müzakere ve siyasi çözüm yöntemleri maalesef uzun yıllardır geri plana itilmiştir. Buna karşılık barışçıl bir dış politikaya öncelik vermek, her iki tarafı da, Azerbaycan ve Ermenistan’ı, masaya oturtacak ve gerilimi azaltacak adımların atılmasına katkıda bulunmak esas olandır.”

Ne oluyor?

Ermenistan-Azerbaycan sınırında 12 Temmuz’dan bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre 12 Temmuz’da Azerbaycan birliklerinin Tovuz bölgesinde sınırı ihlal etmeye kalkışması çatışmaların fitilini ateşledi.

Karşılıklı topçu atışları ile tırmanan gerilim hala devam ediyor. Şu ana kadar iki taraftan 16 asker ve bir sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye gerginliğin başladığı günden bu yana “Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edeceğini” vurguluyor. Ermenistan ise Türkiye’nin tavrının bölgesel istikrarı bozacağını belirtiyor.

Çatışmalar şu an Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde ve başka bölgeye yayılmış değil. Ancak Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle çatışmaların buraya da sıçrayıp sıçramayacağı gündemde.

Dağlık Karabağ, uluslararası arenada Azerbaycan’ın parçası olarak tanınsa da bölge burada yaşayan etnik Ermenilerin kontrolünde.

https://gazetekarinca.com/2020/07/dort-parti-ermenistani-kinadi-hdp-arabuluculuk-onerdi/