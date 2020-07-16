İlham Aliyev: Binlerce kişi savaş istiyor, ama sadece 150 kişi gönüllü olarak yazıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hükümetiyle online görüşme sırasında 15 Temmuz gecesi Bakü merkezi sokaklarda gösteri düzenleyenlerle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Aliyev’in sözlerine göre binlerce kişi savaş istiyor, savaş talep ediyor, ama gönüllü yazılanların sayısı çok azdır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kaç kişi gönüllü olarak yazıldığını sordum ve “yaklaşık 150 kişi” cevabını aldım. Onlardan 60’ı zaten çatışmaların yaşandığı Tovuz’dan. Ama Şehitler hıyabanının yakınlarında binlerce kişi toplanmıştı” ifadelerine yer verdi.

Aliyev gösteri yapanları sadece sokak kahramanı olarak tanımladı ve bunun çok kötü bir şey olduğunu belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI