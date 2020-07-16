İkona ve kilise eşyaları koleksiyonu sergilenmeye başlanacak

HYETERT – Bugün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

IHA’nın verdiği bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı’ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi. İkona ve kilise eşyaları koleksiyonu gibi değerleri orada sergilemeye başlayacağız, bunun da müjdesini vermek istiyorum.” dedi.

Fotoğraf (c) AA 05.01.2018 tarihli Ayasofya’nın tarihi ikonalarına konservasyon haberinden alınmıştır.