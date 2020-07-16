Azerbaycan: Ermeniler sınırdaki köyleri hedef alıyor

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|Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun topçu saldırısına uğrayan Tovuz ilçesinin Dondar Guşçu köyünde evlerin hasar gördüğünü belirtti.
Sputnik’te yer alan habere göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, bugünkü basın toplantısında, “Ermenistan ordusunun Tovuz ilçesinin Dondar Guşçu köyüne düzenlediği topçu saldırısı sonucu mermiler evlere ve bahçelere isabet etti. Evlerde ve arsalarda büyük hasar meydana geldi” açıklamasında bulundu.
Dargahlı, saldırı sonucu siviller arasında ölü veya yaralıların olmadığını kaydetti.
Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile sınırda silahlı çatışmaların yeniden başladığını bildirmişti.
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