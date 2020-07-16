‘Al Jazeera’ya konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı: Halen her şeyden önce gerginliği azaltmaya çalışıyoruz – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Al Jazeera’ya konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı: Halen her şeyden önce gerginliği azaltmaya çalışıyoruz

‘Al Jazeera’ya açıklamalar yapan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan’a göre Ermenistan, kendisini savunma yeteneğine sahiptir. Ama Ermeni tarafına göre Artsakh sorunu, sadece barış yoluyla çözülmeli.

Sayın Mnatsakanyan’ın belirttiğine göre 12 Temmuz’dan itibaren epey tehlikeli bir gelişme yaşandı. Azerbaycan silahlı kuvvetleri, büyük çaplı silahlar da kullanarak Ermeni topraklarına girmeyi teşebbüs etti ve böylece şimdi de devam eden gerginlik tehlikesini artırdı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Halen her şeyden önce gerginliği azaltmaya çalışıyoruz. Bunun için AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarıyla da çalımalar yapıyoruz. Şimdiki önceliğimiz budur. Gerginliği azaltma ihtiyacımız var. Biz, barışı ve görüşme sürecini destekleyen bir ortam oluşturma peşindeyiz” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu