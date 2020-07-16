Ahmet Hakan: Gül, Ayasofya kararından dolayı Erdoğan’ı arayıp tebrik etmiş

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ‘Yerlerinde olsam’ başlığıyla yayımlanan yazısında Ayasofya’nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi kararı sonrası yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

“İşittiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayıp Ayasofya kararından dolayı tebrik etmiş Abdullah Gül” iddiasını aktaran Hakan, “Benimse kafamda tek bir soru var: Bu telefon Abdullah Gül’ün ‘millet ittifakı’ adayı olması işini daha da zorlaştırır mı, yoksa kolaylaştırır mı?” diye sordu.

Sputnik Türkiye