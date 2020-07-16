ABD Kongre üyesi: Düşüncelerim şiddetten muzdarip olan masum Ermenilerle

ABD Kongre üyesi Judy Chu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla Azerbaycan’ın Ermenistan’ın topraklarına hukuk tanımayan saldırılarından dolayı Ermenistan’a destek verdiğini açıkladı.

Judy Chu’nun Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı savaş operasyonlarını kınayan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

”Düşüncelerim şiddetten muzdarip olan masum Ermenilerle. Azerbaycan’ın Ermeni halkına karşı devam eden şiddeti sona ermeli. Bu yüzden ben her yıl ABD’nin, Azerbaycan’ın saldırganlığının sürdürülmesini sağlayan askeri desteğini sonlandırılması çağrısında bulunuyorum.”

12 Temmuz tarihinde Azerbaycan, Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine saldırdı ve şu ana kadar Ermenistan’ın farklı sivil yerleşim yerlerini ve sınır mevzilerini bombalamaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, duruma eşdeğer cevap verdiğini duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalarda 15 Temmuz itibarıyla 13 İHA imha ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalarda 14 Temmuz itibarıyla 11 askerinin öldüğünü resmen ilan etmişti. Ermenistan, hasmın saldırılardan dolayı 4 askerinin şehit olduğunu ve 20 askerin de yaralandığını belirtmişti.

ERMENİ HABER AJANSI