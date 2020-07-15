Erdoğan: Ayasofya kiliseden değil müzeden camiye dönüştürülmüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide açıklanan her verinin bir kıpırdanışı haber verdiğini söyledi, “Türkiye’nin içinde yer almadığı hiçbir projenin yürüme şansı yok” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan, gündemdeki konuların ele alındığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, halktan Covid-19 önlemlerine uyulmasını istedi. “Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Kiliseden değil müzeden camiye dönüştürülmüştür”

Ayasofya’nın statüsünün değişmesine de değinen Cumhurbaşkanı, “Kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

“Ayasofya’yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız” diyen Erdoğan, dışarıdan gelen eleştirilerin amacının ise “kültürel mirası savunmak değil, kalplerini ve zihinlerini sarmış olan Türk ve İslam düşmanlığına kılıf bulma” olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Ayasofya’yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz.”

“Avrupa’da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır.”

“Bizde ortalama 460 gayrimüslime 1 ibadethane hizmet verirken Avrupa’da ortalama 2 bin Müslümana 1 ibadethane düşmektedir.”

“Yerin altında yatan yüzlerce milyon ecdada, üstündeki 83 milyona sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içindeyiz.”

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü

Konuşmasına 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönemiyle devam eden Cumhurbaşkanı, “Milletimiz 15 Temmuz’da tarihinin en büyük imtihanlarından birini alnının akıyla vermiştir” dedi.

Ermenistan-Azerbaycan arasında gerginlik

Erdoğan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarla ilgili ise Ermenistan’ı kınayarak, “Bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir. Amaç bir provokatif bir yaklaşımla Yukarı Karabağ ile ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır.” diye konuştu.

Erdoğan, “Dost ve kardeş Azerbaycan’a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Euronews