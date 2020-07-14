Rusya: Tarafları sakin olmaya çağırıyoruz – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Federasyonu Devlet Başkanının (Kremlin) Sözcüsü Dimitri Peskov’un yaptığı açıklamaya göre Rusya Federasyonu, Ermenistan ile Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan dolayı büyük endişe duyduğunu belirterek ateş etmeye son verme çağrısında bulunuyor.

‘Ria Novosti’ye göre Dimitri Peskov: “AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarından biri olan Rusya, bu sorunu düzenlemek için arabuluculuk çabaları sarfetmeye hazırdır. Bilindiği üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ve Azerbaycan mevkidaşlarıyla yoğun telefon görüşmeleri yaptı. Tarafları bir kez daha sakin olmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu