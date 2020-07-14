KİLİSELERİN İBADETE AÇILMASIYLA İLGİLİ DUYURU

Patrikliğimiz Ruhani Meclisi 14 Temmuz 2020, Salı, öğleden sonra, saat 16.00’da Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetinde Patrikhane Kurul Salonunda toplandı.

Ruhani Meclis Divanı’nın 29 Mayıs 2020 tarih ve 12150 sayılı genelgesiyle kiliselerin yeniden toplu ibadete açılması konusunda “19 Temmuz 2020 “Vartavar Yortusu” Pazarı’nın düşünülmesi” kararlaştırılmıştı. Bu kez durumun normalleşme süreci kapsamında tekrar değerlendirilmesi ile Patrikliğimiz yetki sınırları dahilinde bulunan kiliselerin 19 Temmuz 2020 “Vartavar Yortusu” Pazarı’nda toplu ibadete belli şartlara uymak kaydıyla açılması kararlaştırılmıştır. Ayrıntılar bilahare duyurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

PATRİKLİK SEKRETERYASI