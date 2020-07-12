Türker’den Diril çifti çağrısı: Gizlilik kararı kaldırılsın, otopsi raporu açıklansın

Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya köyünde kaçırılan Diril çiftine dair açıklamalarda bulunan SÜDEF Başkanı Evgil Türker, etkin soruşturma yürütülmediğini belirtti.

ARTI GERÇEK – Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya (Mehre) köyünde yaşayan ve 11 Ocak’tan baeri haber alınamayan Süryani Diril çiftinden Şimuni Diril’in cansız bedeni 20 Mart’ta köye yakın küçük bir derede bulunmuştu. Şimuni Diril’in eşi Hürmüz Diril’den ise Ocak’tan bu yana haber alınamıyor.

Konuya ilişkin Artı TV’de Veysel Ok’un hazırlayıp sunduğu İnsan Hakları Ajandası programında açıklamalarda bulunan Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker, çift için yeterli ve etkin bir soruşturma yürütülmediğini dile getirdi.

Diril çiftinin kaybolmadığını, birkaç kişi tarafından kaçırıldığını belirten Türker cansız bedeni köy yakınında bulunan Şimuni Diril’in otopsi raporunun henüz çıkmadığını ve ölümünün aydınlatılmadığını açıkladı.

‘GİZLİLİK KARARI BİR SORU İŞARETİ’

Savcılığın dosyaya ilişkin gizlilik kararı verdiğini hatırlatan Türker, “İki insandan günlerce haber alınamıyor. Ne çocukları ne bizler gizlilik kararına bir anlam veremedik. Gizlilik kararı bizim için bir soru işareti. Milletvekilleri de savcılık ve karakoldan bilgi istediğinde ‘gizlilik kararı olduğu için bilgi veremiyoruz’ dediler. Çocukları ve ailesi sosyal medyada bir kampanya yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Çiftin yaşadığı Kovankaya(Mehre) köyünün 90’lı yıllarda boşaltıldığını, Diril ailesinin ise Avrupa’ya gitmek yerine İstanbul’da bir süre yaşadıktan sonra önce komşu köye, ardından da kendi köyüne döndüklerini belirten Türker açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu insanların kimseye bir zararı dokunmadı. Nasıl oldu ve kimler rahatsız oldu bilmiyorum, ama komşu Kürt köyleri ile toprak nedeni ile bir husumetleri yoktu. Sadece köyde amca oğulları ile birlikte yaşıyorlardı, ancak aralarında ne olduğunu bilmiyoruz. Süryaniler Türkiye’de denizde bir damladır. Türkiye Cumhuriyeti’ne tehdit değiller. Süryaniler Türkiye’nin en önemli renklerinden biridir. Devletin Süryanilere pozitif ayrımcılık yapması gerekir, çünkü o toprakların gerçek sahipleridirler. Oralarda toplam üç beş köyümüz ve birkaç ailemiz vardı. İnsanlar devlete güvenerek köylerine döndüler, ancak yeterli soruşturma yapılmadı.”

‘DEVLET, ARTIK DEVLETLİĞİNİ YAPSIN’

Bölgedeki dağların devlet tarafından 24 saat boyunca izlendiğini vurgulayan Türker, fiziki olarak gidilmese bile hava araçları ile takip yapıldığını söyledi. Tüm teknik imkanlara rağmen Şimuni Diril’in cansız bedeninin oğlu tarafından bulunduğuna dikkat çekti.

Yetkililere çağrı yapan Türker, Şimuni Diril’in otopsi raporunun bir an evvel açıklanmasını ve dosyadaki gizlilik kararının kaldırılmasını istedi. Türker, son olarak “Bir insan kaybolduğunda ailenin hayatı zindan olur. Hürmüz Diril bir an evvel ölü ya da sağ bulunmalıdır. Devlet ,artık gerçekten devletliğini yapsın. Gerçekten 24 saat o toprakları izliyorlarsa, Hürmüz Diril’i bulsunlar” dedi.

Artı Gerçek