SOL Parti’den Ayasofya tepkisi: “Halkın sorunları büyürken siyasal islamcılar Cumhuriyet’le hesaplaşıyor”

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 18:19

SOL Parti, Ayasofya’nın ibadete açılma kararına yönelik bir açıklama yaptı. “Ülkeyi yönetme becerisini kaybeden, halkı işsizlik ve yoksulluk girdabına mahkum eden bu kötülük rejimi halkın hiçbir talebini karşılayamıyor” ifadelerine yer verilen açıklama, “Bu sorunlar ortada dururken iktidardan şimdi de Ayasofya’yı cami yapma hamlesi geldi. Ayasofya’nın müze olarak kalmasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur” denildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gerici rejimin Cumhuriyet’in ilerici birikimlerini ortadan kaldırma hedefinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Cumhuriyet Gazetesi