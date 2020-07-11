‘Ayasofya’nın kubbesi hepimize yetmez miydi?’

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HDP’li Garo Paylan, Erdoğan’ın daha önce Ayasofya için ‘Bu kararın faturası bizim için çok daha ağırdır’ şeklinde kullandığı sözleri hatırlatarak, ‘Ayasofya’nın kubbesi hepimize yetmez miydi?’ diye sordu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Gar Paylan, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine ilişkin soru önergesi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren Paylan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart 2019 yılında Ayasofya’ya dair bir TV programındaki sözlerini hatırlattı. Önergede, Erdoğan’ın canlı yayında sarf ettiği şu sözler hatırlatıldı: “Ayasofya’nın belirli bir bölümünde namaz kılınıyor. Ayasofya’nın yeniden camii olarak ibadete açılmasının getirisi götürüsü var. Bu kararın faturası bizim için çok daha ağırdır. Bizim dünyada binlerce camimiz var. Bunların hesabını yapmıyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim.”

Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu sorular yöneltildi.

“* Erdoğan ‘bu oyuna’ nasıl geldi?

Ayasofya kararının ‘ağır faturası’ nedir?

Ayasofya kararıyla, Türkiye’de yaşayan Hristiyanlar ve Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için hayatın daha da zorlaşacağını bilerek, Erdoğan neden bu adımı attı?

Ayasofya’nın kubbesi hepimize yetmez miydi?

2005 yılında ‘Medeniyetler İttifakı Eşbaşkanı’ olarak, dinler arası gerilimi azaltmaya çalıştığınızı hiç hatırladığınız oluyor mu?”

ANKARA

Yeni Yaşam Gazetesi