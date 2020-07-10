Ayasofya’nın camiye dönüşmesinin önü açıldı

Ayasofya’nın camiye dönüşmesinin önü açıldı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

DUVAR – Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, Ayasofya’nın ibatede açılması önündeki engeli kaldırdı. Karara Danştay savcısından bir itiraz gelmezse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Ayasofya camii olarak ibadete açılacak. Karar uyarınca idarenin 30 gün içerisinde Ayasofya’nın müze öncesindeki durumuna getirerek, tamamının camii olacak şekle dönüştürmesi gerekiyor.

Ne olmuştu?

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005’te Danıştay’a dava açmıştı. Dernek, Ayasofya’nın İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in şahsi mülkü olduğunu belirterek 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005’te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008’de ise Ayasofya Camisi’nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016’da tekrar Danıştay’a dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018’de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya’nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, ‘incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik’ nedeniyle kabul edilemez bulmuştu. Bu kararla Danıştay başvurucu derneğin talebini uygun bulmuş oldu. (HABER MERKEZİ)

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