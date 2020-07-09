Ermenistan piyasasına giren yeni bir havayolu şirketi: “Fly Armenia Airways”

“Fly Armenia Airways” havayolu şirketi, Ermenistan Sivil Havacılık Komitesin’in lisansını alarak Ermenistan piyasasına girdiğini duyurdu.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamaya göre şirket yöneticileri, Ermeni havacılık alanında ve Lufthansa havayolu şirketinde çalışmış olan deneyimli uzmanlardır.

Yolcular için bedava yemek ve bagaj imkanı ile iki yaş altı çocukların bedava yolculuğunu sağlayacaklarını vurgulayan “Fly Armenia Airways”, daha önce Ermenistan piyasasında mevcut olmayan birtakım diğer bedava hizmetlerin de sunulacağını duyurdu.

Şuanda sacede Rusya, Avrupa ve Yakın Doğu’ya uçuşlar planlayan şirket, yakın gelecekte Los Angeles, Pekin ve Şanghay gibi istikametlere de seferler düzenlemeyi planlıyor. Şirket, yolcu taşımacılığı için Boeing 737, yük taşımacılığı için ise Airbus A 300F ile Boeing B-747F uçakları kullanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/09/Ermenistan-Fly-Armenia-Airways/187571