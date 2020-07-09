Ayasofya kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Ayasofya kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri

2 Temmuz’da Ayasofya’nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay’da görüşülen duruşma yapıldı. Mahkeme kararının 10 Temmuz’da açıklanması bekleniliyor. Kararın ardından Ayasofya müze olarak kalacak ya da yeniden camiye dönüştürülecek.

Türk medyasından edinilen bigilere göre Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor.

Danıştay 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor.

Ermenistan Kamu Radyosu