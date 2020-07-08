İstanbul’un çok kültürlü yapısı şarkılar ile sahnede buluşuyor

HYETERT – İstanbul’un Sesi “Buluşma” konserini bugün (08 Temmuz) saat 20.00’den itibaren, İBB Kültür Daire Başkanlığı youtube kanalından veya instagram kanalından izleyebilirsiniz.

İstanbul’un Sesi Projesi

Bu müzikal proje ile binlerce yıllık tarihinde farklı kültürlere kucak açan ve günümüzde de yaşatmaya devam eden İstanbul’un çok kültürlü yapısı şarkılar ile sahnede buluşuyor. Acıların, özlemlerin ve sevinçlerin aynı şehirde bir arada yaşayan farklı dillerden seslendiği şarkılardan oluşan projenin sanat yönetmenliğini Ufuk Şimşek yürütüyor.

İBB Orkestralar Müdürlüğü ses ve saz sanatçılarının icrasına Ladino dilindeki İstanbul şarkısıyla Karen Gerson Şarhon ve İzzet Bana, Ermenice İstanbul şarkısıyla Tatyana Bostan, Rumca İstanbul şarkısıyla ise Yani Kordomenidis konuk oluyor.