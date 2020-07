Témoignage sur la Genève confinée

Le photographe Demir Sönmez a documenté l’étrange période qui a vu la vie être suspendue pendant quelques semaines. Résultat: Genève Confinée, Témoignage sur une période historique, qui vient de paraître aux éditions Slatkine.

PHILIPPE BACH

Un livre-témoignage sur cette étrange période qui a vu la vie être suspendue pendant quelques semaines pour cause de pandémie est tout chaud sorti des presses. Les éditions Slatkine publient un ouvrage sur La Genève confinée regroupant des photos prises pendant cet épisode par le photographe Demir Sönmez.

Ce dernier, d’origine arménienne et kurde, est un habitué des mouvements sociaux. Sa casquette et son zoom un brin encombrant sont de toutes les manifs, de tous les rassemblements et de toutes les grèves au bout du lac.

Et soudain, plus rien. L’actu s’est arrêtée net. C’est une Genève immobile, figée qu’il a alors choisi de photographier pendant plusieurs semaines. Des rues vides, des douanes fermées, des chantiers à l’arrêt. Une autre vie commence. Les gens s’adaptent. Le plexiglas s’arrache. Plus de polémique sur le fait de se cacher le visage ou de le voiler. Le masque devient tendance. La solidarité est de mise, les soignants sont applaudis chaque soir à 21 h.

L’ouvrage se clôt en forme d’épilogue sur le développement des pistes cyclables décidé par le gouvernement pour éviter l’entassement dans les transports publics.

La Caravane aux Bastions

Signalons aussi que jusqu’au 16 août, le parc des Bastions accueille une exposition sur la Caravane de solidarité. Quatre photographes – dont Jean-Patrick Di Silvestro, du Courrier –, qui ont couvert ces distributions de biens de première nécessité aux Vernets, ont cédé leurs droits. La démarche met en lumière les trois piliers de ce triptyque: les bénéficiaires de cette solidarité, bien sûr, mais aussi l’engagement des bénévoles et le soutien des mécènes qui ont financé l’opération.

Demir Sönmez (photos), Christian Vellas (textes), préface du professeur Didier Pittet, Genève Confinée, Témoignage sur une période historique, Genève, éditions Slatkine, 2020, 120 pages.

