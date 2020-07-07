Kudüs’te artan vakalara karşı Surp Hagop Manastırında yeni düzenlemeler

HYETERT – Kudüs Surp Hagop Manastırı’ndan bu sabah yapılan bir duyuru ile COVID-19 vakalarından yaşanan artışlar nedeniyle Manastır kompleksine giriş ve çıkışlar ile ilgili yeni düzenlemelere gidildi.

Buna göre;

1- Manastırın kapıları sabah 6.30 ile akşam 10.00 saatleri arası açık olacaktır.

2- Ellerin dezenfekte edilmesi, evlerden çıkarken ve kalabalık alanlara girerken maske takılması zorunludur.

3- Kudüs veya diğer şehirlerden gelecek misafirleri evlerde ağırlamak yasaktır.

4- Manastır bünyesinde yaşayanlar ve çalışanların ateşleri manastır girişinde ölçülecektir.

5- 38 derece ve üstü ateşi olan, nefes almakta zorluk ve benzeri semptomlar gösteren kişilerin doktora başvurması ve ilgilileri bilgilendirmeli gerekmektedir.