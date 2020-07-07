“Çocuklar için Birlikte” başlıklı yardım konseri çerçevesinde 4,6 milyon dram toplandı

HYETERT – 4 Temmuz Pazar günü dünyanın dört bir yanından sevilen Ermeni sanatçılar katıldıkları Yardım Konseri ile tedavi gören çocuklara umut oldular.

Mütevelli Heyet Başkanlığını, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Ana Hagopyan’ın yaptığı City of Smile (Tebessüm Şehri) Vakfı, Onkolojik ve Hematolojik hastalıkları olan çocuklara ve gençlere yardım etmek için kurulmuş. Vakıf aynı zamanda, doktorlar ve sağlık kurumları hastalarına en üst düzeyde kanser tedavisi ve bakımı sunmalarında yardımcı olmak için Ermenistan’da Onkoloji ve Hematoloji alanının gelişimini destekliyor.

“Birlikte Çocuklar İçin” sloganı ile Youtube üzerinden canlı yayınlanan konseri Arjantin’den Leo Moum sundu. Geceye, Ara Gevorgyan (Ermenistan), Rosy Armen (Fransa), Serge Avedikian (Fransa), Serouj Kradjian (Kanada), Elie Berberian (Kanada), Sebu Simonian (ABD), Harut Pamboukjian (ABD), New DOCTA Grubu (ABD), Vahe Berberyan (ABD), Lena Chamamyan (Suriye), Kusan Orkestra (Arjantin), Kev Orkian (İngiltere), Sibil (Türkiye) Alvaro Hagopian (Uruguay) ve Ara Malikian (İspanya) katıldılar. Sahneledekileri performansları izleyicilere sunarken onları Vakfa bağış yapmaya ve çocukların sağlıklarını yeniden kazanmaları için verilen çabaya ortak olmaya davet ettiler.

Türkiye’den Sibil, bu yardım konserine Namag (Mektup) isimli şarkısını seslendirerek katıldı. Hovhannes Shiraz’ın sözlerini yazdığı, Majak Toşikyan’ın bestelediği ‘Namag’ Türkiye Televizyonlarında Ermenice olarak yayınlanan ilk video klip olarak büyük ilgi görmüş ve izlenmişti. Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nin Salonundan yayına katılan Sibil, ‘dileğim o ki, dünyada tüm çocuklar sağlıklı olsun, yüzlerinden tebessüm eksik olmasın’ dedi. ‘Tebessüm Şehri” Vakfı sayesinde çocuklarımıza yardım edebiliyoruz, bu girişim ilk ama son olmasın, bunun gibi yardım etkinlikleri devam etsin temennisinde bulundu.

Sibil’e piyanoda Lusine Hovannesyan, gitarda ise Aret Hrimyan’ın eşlik ettiği videoyu Raffi Mardikyan hazırlamıştı.

Konser süresince toplanan bağış miktarı henüz açıklanmadı. Çünkü kampanya henüz kapanmadı. Konseri canlı izleyemeyip sonradan izlemek isteyenler aşağıdaki alternatiflerden en uygun olan şekliyle halen katkılarını getirebilirler.

1) Bank Hesap Numarası (AMD): 15700 23051810100 Ameriabank

2) Online Bağış: https://donate.cityofsmile.org/

3) Amerika’da yaşayanlar için Online Bağış: https://us-donate.cityofsmile.org/