Kremlin’den Ayasofya açıklaması: Türkiye’nin iç meselesi ancak önemi göz önünde bulundurulmalı

““Ayasofya, Rusya’dan giden turistler dahil, tüm ülkelerden Türkiye’ye giden turistlerin çok beğendikleri bir şaheser”

Krelim Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin olarak, konunun Türkiye’nin iç meselesi olduğunu söyledi. Öte yandan Peskov, “Türk hükûmetinin Ayasofya’nın önemini göz önünde bulunduracağını umuyoruz” dedi.

Sputnik Türkçe’de yer alan habere göre, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi tartışmaları sorulduğunda, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu konuda yorum yapamayız, zira bu Türkiye Cumhuriyeti’nin iç meselesi” cevabını verdi.

Peskov, “Sadece şunu söyleyebilirim ki (bir karar alınırken) tabii ki Ayasofya’nın dünya mirası statüsünün göz önünde bulundurulacağını umuyoruz” diye ekledi.

Peskov, “Ayasofya tabii ki, Rusya’dan giden turistler dahil, tüm ülkelerden Türkiye’ye giden turistlerin çok beğendikleri bir şaheser. Turistik değerinin yanında, Ayasofya’nın çok derin bir kutsal ve manevi değeri bulunmakta. Bu sebeplerle Türk meslektaşlarımızın bunların tümünü göz önünde bulunduracaklarına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

T24