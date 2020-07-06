KINALIADA SURP KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİNDE İLK SURP BADARAK HALKA KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, 5 Temmuz 2020, Pazar, bu yılın ilk Surp Badarak’ı Kilise Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan eliyle sunuldu. İlahiler Diyakos Rober Küçükakbulut önderliğinde, Nersesyan Korosu üyeleri tarafından seslendirildi.

Tören saat 09:00’da başladı ve saat 11:00’de sona erdi. Koronavirüs önlemleri kapsamındaki tören, halka kapalı olarak gerçekleşti. Fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmak suretiyle, inananlar kilise bahçesinden törene iştirak ettiler. Bu bağlamda, kilise vakıf yönetim kurulu üyeleri, soysal mesafenin korunmasını dikkatle kontrol ettiler.

Tören sonunda, Rahip Harutyun, Patriklik Makamı’nın talimatları hakkında bilgiler sundu. Bu bağlamda, ikinci bir emre kadar, törenler halka kapalı olarak gerçekleşecektir. Fakat dileyen inananlar, sosyal mesafe kurallarına uymak suretiyle, törenleri bahçeden takip edebilecek ve hoparlörden yayınlanacak Surp Badarak ilahilerine iştirak edebileceklerdir. Rahip Harutyun, tüm önlemlerin inanların sağlıkları için olduğunu vurgulayarak, hem kendisinin, hem vakıf yönetim kurulunun hem de Nersesyan Korosu’nun, tedbirlerin uygulanması hususunda çok dikkatli olacaklarını belirtti. Bununla birlikte, Surp Badarak esnasında, Surp Hağortutyun (Komünyon) verilmeyecektir. Fakat dileyenler, kilise din görevlisiyle irtibata geçerek, uygun görülecek başka bir zamanda Komünyon alabileceklerdir. Tüm bu önlemler, cemaatimiz üyelerini Surp Badarak’tan mahrum bırakmamak ve sağlık koşulları çerçevesinde onlara ruhani hizmet ulaştırmak amacıyla alınmıştır.

* Bu hafta itibariyle, cemaatimiz üyelerini kilisemizdeki duyuruları takip etmelerini ve gelişmelerden haberdar olmalarını öneriyoruz. Bununla birlikte sizlere, bereketli ve esenlik dolu bir yaz dönemi dileriz.

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