Bir gün hepimiz geri döneceğiz: Kripto Ermeniler ve Armen Bakırcıoğlu’nun Ermeni ailesi

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Nairi Hokhikyan ve Sputnik Armenia’nın ortak programını sizlere sunuyoruz, makalede yazar Batı Ermenistan’da yaşayan Ermenilere değiniyor.

Türk Nüfus Dairesi’ne göre Ermenilere atfedilen 02 kodlu kişi sayısı Adıyaman’da 40.000’i aşmaktadır, yani yaklaşık %15.

Batı Ermenistan Ermenileri hakkında konuştuğumuzda, Ermeni izleyicinin ilk intibası Muş’ta, Alaşkert’te, Sasun’da veya Kars’ta ulusal kimliklerini saklayan kripto Ermeniler hakkında olmasıyla ilgilidir.

Peki Ermenilerin sadece Ermeni kökenlerini gizlemekle kalmayıp aynı zamanda bunun hakkında konuşmayı, Türk medyasında duyurmayı, hatta vatandaşlarıyla güçlü bağlar kurmayı ve hatta bir Ermenistanlı Ermeni kadınla evlenmesini hiç düşündünüz mü? Batı Ermenistan’daki bu tür Ermenilerin sayısı fazla değildir, ancak cesur olanlar sayesinde her geçen yıl artmaktadır. Sadık Bakırcıoğlu 2000’li yıllarda Doğu Ermenistan Ermenileri ile temas kurmaya, sık sık Yerevan’a gelmeye ve Ermeni devletiyle tanışmaya çalıştı. Bir Hıristiyan olarak vaftiz edildi, Armen adını aldı ve böylece Armen Bakırcıoğlu oldu. Adıyaman ilinin Kahta kentinde yaşamaktadır.

Batı Ermenistan’ın orta kısmına yakın olan bu tarihi yerleşim, Soykırım sırasında Ermeni göçmenler için ana toplama kamplarından birine dönüştürüldü. Belki de Adıyaman ve çevresindeki yerleşimlerde çok sayıda Ermeni’nin bulunduğu bu kamptan kaçışlar sayesinde 2008 nüfus sayımına göre Adıyaman’ın çevresindeki köy ve kasabalarda yaklaşık 270.000 kişi yaşamaktadır.

Türk Nüfus Dairesine göre Ermenilere atfedilen 02 kodlu kişi sayısı Adıyaman’da 40.000’i aşmaktadır, yani yaklaşık% 15. Bize artık tanıdık olan Armen Bakırcıoğlu 7.000 Ermeni’nin 60.000 nüfusa sahip Kahta kasabasında yaşadığını belirtiyor.

Armen Bakırcıoğlu, “Çocukluğumda Adıyamanlı Ermenilerin kutladığı Ermeni geleneklerini hatırlamıyorum, ancak Ermeni tarihi değeri olduğu söylenen Nemrut’un pagan heykelleri vardı, Ermeniler orada toplanıyordu. Atalarım her zaman bize Ermeni olduklarını söylemediler, korktular, bu yüzden ulusal tarihimiz hakkında bilgi alamadık, çok acı çektik, ama Ermeni olarak yaşamaya devam ediyoruz. Çocukken Türk ya da Kürt olduğunu düşündüğüm insanlarla arkadaşlık ettim. Sonra, yetişkinlikte, aniden benim gibi Ermeniler oldukları ortaya çıktı” diye anlattı.

O, Adıyaman bölgesindeki birçok Ermeniyi birleştirmeyi başaradı. Kahta’da Süryani kilisesinin ortamında birleştiler. Adıyaman Ermenilerinin özel bir sembolü haline gelen Paskalya’ya özel önem vererek Hıristiyan törenlerini çoğunlukla orada yapıyorlar.

Bugün Kahta’da Ermeni kilisesi inşa etmek için çalışmalar devam ediyor. Armen Bakırcıoğlu Soykırım’dan bir yüzyıl sonra Batı Ermenistan’ın kalbinde bir Ermeni kilisesi inşa etme girişimini tamamlamaya çalışan en aktif Ermenilerden biri. Armen bunun, Ermenileri kendi ulusal kimliklerine geri döndürmenin esas yolu olduğundan emindir.

Ve şöyle devam etti: “Mevcut Türkiye Cumhuriyeti ne kadar demokratik olursa, Batı Ermenistan’daki yurttaşlarımızın ulusal kimliklerine geri dönüşü o kadar gelişmiş olacaktır. Ne yazık ki, bugün 100 Ermeni’den 40’ı kendilerini Türk ya da Kürt olarak görüyor. Buna rağmen, bu insanlara her zaman “Ermeni” olarak hitap ediyorlar. Başka bir deyişle, ulusal kimliklerinden kaçınamazlar. Bu önlenemez bir süreç. Hepimizin gerçek Ermeni köklerimize döneceğimiz konusunda iyimserim. Bugün Türkiye’de 4,5 milyondan fazla etnik Ermeni’nin yaşadığından eminim. ”

Armen Bakırcıoğlu Tsitsernakabert’te

Konuşmasının sonunda, Armen Bakırcıoğlu özel hayatını anlattı. Ermenistan Cumhuriyeti’ne sık sık yaptığı ziyaretler sırasında bir Ermenistanlı kızla tanıştı ve bir aile kurdu. Bugün bir Türk vatandaşı olan Armen, Batı Ermenistan’da yaşıyor, ancak yılın büyük bir kısmını Ermenistan Cumhuriyeti’nde eşi ve çocukları ile geçiriyor. Ailesini, Ermeni devletiyle güçlü bağlar kurulması için Türkiye’ye götürmüyor ve kendi ulusal kimliğini koruyan bir Batı Ermenistanlı Ermeni kalmak için ise kendisi Yerevan’a yerleşmiyor.

https://armeniasputnik.am/columnists/20200629/23517762/armen-sadyq-baqyryjyoxlu-tuerqia-tcptyal-hay.html

http://westernarmeniatv.com/tr/68821/bir-gun-hepimiz-geri-donecegiz-kripto-ermeniler-ve-armen-bakircioglunun-ermeni-ailesi?fbclid=IwAR1kLdqOJKGSpsSYapHpVJkgtdKx6QEcjauRxlnpC74auRlfyh7Fiax5858