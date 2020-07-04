‘1915 Olayları kasıtlı olarak kullanılıyor’

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Almanya merkezli Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich, 1915 olaylarına ilişkin, “Konu, Ermeni diasporası ve bazı Batılı politikacılar tarafından Türkiye aleyhine öfke yaratmak için kullanılıyor. Batı ülkelerinde çeşitli insanlar tarafından beslenip büyütülen yapısal bir anti-İslami ırkçılık var” diye konuştu. DÜNYA SESSİZ Henrich, Ermeni çetelerin 1915-1923 arasında Türklere ve Müslümanlara karşı katliam ve zulümlerine yönelik ciddi deliller olmasına rağmen Hristiyan dünyasının buna sessiz kaldığına işaret etti. https://www.aksam.com.tr/guncel/1915-olaylari-kasitli-olarak-kullaniliyor/haber-1090090