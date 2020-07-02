Sivas Katliamı 27. Yılında Anılırken Hatırladıklarımız

HYETERT – Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas’a giden aydın ve sanatçılardan 33’unun ölümüne yol açmış Sivas Katliamı 27. Yılında anılıyor. 2 Temmuz 1993’te Madımak otelinin önünde çıkan ve daha sonra otelin yakılmasına evrilecek olaylara müdahale etmek için olay yerine bir askeri birlik sevk edilmişti. Bu birlik içindeki Mesut Figançiçek, 27 yıl sonra, ilk kez DW Türkçe’ye konuştu. Figançiçek’in konuşmasına şuradan erişebilirsiniz.

Ancak o günlerde haberlere yansımayan bir başka video daha vardı. Geçtiğimiz yıllarda Cüneyt Özdemir, o sıralarda beraber çalıştığı Mehmet Ali Birand ve Can Dündar’la aralarında o videoyu yayımlamama kararı aldıkları günleri Mehmet Ali Birand’la birlikte anmıştı. Özdemir’in anlatıp Mehmet Ali Birand’ın da inkar etmediği anlatıya göre, video kendilerine ulaşmasına rağmen programcılar bır infiale neden olmamak için videoyu yayımlamama kararı almışlardı.