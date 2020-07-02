CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı: Yeni CHP, Osmanlı’nın Ermeni soykırımı yaptığına inanır – Ermenistan Kamu Radyosu

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş “CHP yönetiminin Ali Babacan’a uyumlu oluşturulacağı” iddiası üzerine bir açıklama yaptı. ‘Haber7.com’a göre CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuya dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yeni CHP, Ege’de adı konmamış bütün kara parçalarının Yunanistan’a ait olduğuna, Osmanlı’nın Ermeni soykırımı yaptığına, Ayasofya’nın müze olarak kalmasının yeterli olmadığına Sultan Ahmet Camii’nin de müze yapılması gerektiğine inanır. 15 Temmuz’un darbe girişimi olduğuna inanmaz, FETÖ terör örgütü bulaşanlarını savunmakta, alkışlatmakta, danışman yapmakta sakınca görmez.”

Ermenistan Kamu Radyosu