ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye’ye ‘Ayasofya’nın mevcut statüsünü değiştirmeyin’ çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye Ayasofya’nın mevcut statüsünü (müze) koruyarak camiye dönüştürmeme çağrısında bulundu.

Yayımladığı yazılı bir açıklama ile Ankara’ya seslenen Pompeo, ‘inanç geleneklerine ve tarihin çeşitliliğine saygı gösterme taahhüdünün bir göstergesi olarak Ayasofya’yı müze halinde tutmayı sürdürmeye’ çağırdı.

Ayrıca Bakan Pompeo, Ankara’dan, Ayasofya’nın ‘herkes için erişilebilir’ kalmasını sağlamasını istedi.

“Amerika Birleşik Devletleri, Ayasofya’nın statüsünde bir değişikliğin, bu olağanüstü binanın mirasını ve modern dünyada çok nadir olan eşsiz kabiliyetini, insanlığa farklı inanç gelenekleri ve kültürleri arasında çok fazla ihtiyaç duyulan bir köprü olarak hizmet etme kabiliyetini azaltmak olarak görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Pomepo, açıklamasını, “Dini ve kültürel alanların korunması da dahil olmak üzere, Türk hükümetiyle çok çeşitli ortak çıkarlar konusunda çalışmaya devam etmeyi umuyoruz” sözleriyle tamamladı.

Euronews