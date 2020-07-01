Mnatsakanyan ve Mammadyarov ne hakkında konuştular? Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. – Ermenistan Kamu Radyosu

Mnatsakanyan ve Mammadyarov ne hakkında konuştular? Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Ermenistan Dışişileri Bakanlığı Basın Sekreterliğinden yapılan açıklama uyarınca Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Zohrab Mnatsakanyan ve Elmar Mammadyarov’un video konferansında Mnatsakanyan, Azerbaycan’ın saldırgan ve yapıcı olmayan ifadelerinin kabul edilemezliğini vurguladı.

Mnatsakanyan, bu gibi açıklamarın barış sürecinin ortamına zarar verdiklerini ve halkların barışa hazırlık taahhüdünün uygulanmasını engellediklerini kaydetti. Aynı zamanda Bakan Mnatsakanyan, serbest ve güvenli hareketler de dahil olmak üzere Artsakh halkının sürekli güvenliğini sağlama gerekliliğini vurguladı.

Buluşmada taraflar, pandemi durumundaki gelişmelere bağlı olarak yüz yüze toplantıların ve Eş Başkanların bölgeyi ziyaret etme olanaklarını tartıştılar. Aynı zamanda, gelecek ay video konferans formatında temaslara devam etmeye hazır olduğu da vurgulandı.

Ermenistan Kamu Radyosu