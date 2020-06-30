Ermeni “Lorik” filmi New York’taki film festivalinin Grand Prix ödülünü kazandı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Prlog.org web sayfasında yayınlanan habere göre “Lorik” isimli Ermeni filmi, New York’ta tertiplenen bir film festivalinin ‘Anlatı Filmi’ kategorisinde Grand Prix ödülüne layık görüldü.

“Lorik” filminin yönetmeni Aleksey Zlobin (Rusya), başrolünde ise Ermeni tanınmış oyuncu Mikayel Poghosyan’dır. Ödül töreni birkaç gün önce New York’ta gerçekleştirilmiştir.



Ermenistan Kamu Radyosu