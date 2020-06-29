Türkiye’de Ermeni anıtları tahrip ediliyor, fakat Türk hükümeti ne yapıyor? – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye’de Ermeni anıtları tahrip ediliyor, fakat Türk hükümeti ne yapıyor?

‘Agos’ haftalığının Ermeni bölümünün genel yayın yönetmeni Bagrat Estukyan, ‘SputnikArmeniya’ya açıklamasında Türkiye Meclisindeki Ermeni asıllı milletvkili Garo Paylan’ın gündeme getirdiği Van’daki Ermeni manastır kompleksinin korunması hakkında konuştu.

yüzyıla ait Surb Marinos Manastırı, defineciler tarafından yıllardır yok ediliyor ve çökmüş bir durumda. Bagrat Estukyan’a göre, Türkiye’de definecilerin tarihi ve kültürel anıtların temellerini kazıp, hazineleri araması ve yapılara büyük zarar vermesi pek iyi bilinir. Garo Paylan konuyu parlamentonun gündemine getirdi.

Ermeniler tarafından kurulan manastır, kilise ve kültürel yapıtların kayıda alınması Van ilinde yapılıp yapılmadığı sorusuna değinen Estukyan, bazı anıtların listesinin TC Kültür Bakanlığı ve STK’lar tarafından sunulduğunu kaydetti.

Estukyan, “”Örneğin, Hrant Dink Vakfı da böyle bir çalışma yürüttü ve zaten bazı veriler var. Listeye göre, bazı anıtlar yarı yıkılmış durumda, bazıları zaten harabe haline geldi, sadece ayrı parçalar kaldı,” dedi.

Estukyan’a göre, Türkiye ilgili yetkililerin Ermeni manastır komplekslerine ve anıtlarına zarar veren definecileri bulma ve cezalandırma arzusu yok. Aksine, bu konuda yaygın bir kayıtsızlık vardır. Definecilik cezai bir faaliyettir, ancak bölge sakinleri dışında hiç kimse buna dikkat etmez.

Sakinler, güvenlik hizmetlerini bildirerek definecilerle mücadele ediyor, ancak sorun devlet düzeyinde çözülemiyor. “Ne yazık ki, şu anda Van’da Ermeni cemaati yok, Kilikya, Sasun, Diyarbakır’da az sayıda Ermeni yerleşimleri kaldı. Diyarbakır’da Surb Kirakos Kilisesi son zamanlarda onarıldı. Bu nedenle yerel Ermenileri derken, özellikle Konstantinopolis Ermenilerini kastediyoruz,” Bagrat Estukyan dedi.

Editöre göre Türkiye, yıllardır Ermeni kültürel izlerini ortadan kaldırma politikasını sürdürüyor. Ancak, bugün toplum çevreleri giderek kendi kültürel mirasına sahip olduğunun farkına varmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu