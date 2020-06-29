Cezaevlerinde Kaç Hristiyan Din Görevlisi Var?

Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığına verdiği soru önergesinde Ceza ve İnfaz Kurumları’nda çalışan 579 vaiz/din görevlisinin kaçının İslam dışındaki dinlere mensup din görevlisi olduğunu sordu.

Çelik önergesinde ceza ve infaz kurumlarında 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre 366 öğretmene karşılık 579 vaiz/din görevlisi bulunduğuna vurgu yaparak “Ceza infaz kurumlarında neden vaiz/din görevlisine öğretmenden ya da psikologdan daha çok ihtiyaç duyulmaktadır?” diye sordu.

Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığına verdiği soru önergesinde “Din görevlileri arasında İslam dışındaki dinlere (Alevi, Hristiyan, Musevi) mensup görevliler de var mı? Varsa kaç kişi?”sorusunu yönetti.

Hristiyan Haber