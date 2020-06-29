ABD’nin Ankara Büyükelçisinden Ekümenik Patrikhane’ye ziyaret

Hyetert – Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Sn. David Satterfield, 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Ekümenik Patrikliği ziyaret etti.

Ekümenik Patrik Bartholomeos tarafından kabul edilen Sn. Satterfield, Patrik hazretleri ile İstanbul’daki Patrikhane’nin günlük işleyişi, Rum diasporası ve Türkiye’deki Ortodoks cemaatin yaşamı ile ilgili uzun uzun sohbet etti.

Sayın Büyükelçiye, ABD’nin Başkonsolos Yardımcısı Sn. Peter T. Shea ve Konsolosluk yöneticisi Mr. Eric Eggleston eşlik ettiler.

Fotoğraflar: Nikos Magina / Ekümenik Patriklik

Kaynak: Patriklik Resmî Facebook sayfası