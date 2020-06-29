ABD’de Atatürk heykeline saldırı

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre, büyükelçilik yetkilileri, kimlik tespitinin yapılması için kamera görüntülerini yerel makamlarla paylaşırken, çekilen fotoğraf “Greek Genocide Resource Center’ın (Yunan Soykırım Araştırmaları Merkezi) Facebook sayfasında yayınlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Washington’daki Atatürk heykeline saldırıda bulunan ‘Yunan Soykırımı Merkezi’ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. … Bu sapkın zihniyet bilmeli ki Mustafa Kemal öncülüğünde milletimiz işgale, tutsaklığa karşı yaşama hakkı için mücadele etti. Venizelos’un Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiği Atatürk özgürlüğün timsalidir” dedi.

Washington’da bulunan Atatürk heykeline saldırıda bulunan “Yunan Soykırımı Merkezi”ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. Kendi vatanımızda hür ve bağımsız yaşama mücadelemiz sonsuza kadar sürecek. pic.twitter.com/ULoa7HFuZj — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) June 28, 2020

​

Sputnik Türkiye