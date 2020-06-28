The Simpsons’tan yeni karar: Artık beyazlar seslendirmeyecek

1989 yılında başlayan dizinin Amerikan versiyonunda Hint kökenli bir bakkal olan Apu Nahasapeemapetilon’ı seslendiren beyaz aktör Hank Azaria’yı da kapsıyor.

ABD’de başlayan yapısal ırkçılık ve ayrımcılık tartışmalarının ardından dünyanın en uzun dizilerinden The Simpsons’ın yapımcıları, “Simpsonlar’da bundan sonra beyaz olmayan karakterleri beyazlar seslendirmeyecek” dedi.

Birgün’de yer alan habere göre, The Simpsons’ların yapımcıları dizideki etnik azınlık karakterlerini artık beyazların seslendirmeyeceğini duyurdu.

Yapımcıların bu kararı, 1989 yılında başlayan dizinin Amerikan versiyonunda Hint kökenli bir bakkal olan Apu Nahasapeemapetilon’ı seslendiren beyaz aktör Hank Azaria’yı da kapsıyor.

Bu karakter, uzun bir süredir ırkçı bir stereotip olarak görülüyor. Aktör Azaria geçtiğimiz Ocak ayında yapımcılarla anlaşmalı bir şekilde bu rolü bıraktığını duyurmuştu.

Dizinin yapımcısı Fox Stüdyoları, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Simpsonlar’da bundan sonra beyaz olmayan karakterleri beyazlar seslendirmeyecek” diye belirtti.

Bu değişiklik aynı zamanda beyaz aktör Harry Shearer tarafindan seslendirilen Dr. Hibbert karakterini de etkileyecek. Shearer, dizide Homer Simpson’ın patronu Bay Burns’den neşeli komşu Ned Flanders’a kadar başka pek çok karakteri de seslendiriyor.

ABD’de yapısal ırkçılık ve ayrımcılık tartışmaları, 25 Mayıs tarihinde Minneapolis’te Siyah yurttaş George Floyd’un polis tarafından katledilmesinin ardından yeniden gündeme gelmişti. Duyurulan bu değişiklikler, bu cinayeti takip eden kurumsal ırkçılık tartışmaları içinde gelişiyor.

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