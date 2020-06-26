Soykırım Müzesinin Yakınında Büyük Yangın – Video

HYETERT – Ermenistan Radyosu’ndan gelen haberlere göre Yerevan Dzidzernagapert Soykırım Müzesi yakınlarında oldukça büyük bir yangın çıktı. Yangının çıkma nedeni henüz bilinmese de Yerevan Belediye Başkanı sözcüsü Hagop Garabetyan’ın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre söz konusu alanda yangın çıkış saatinden yarım saat öncesinde havai fişek gösterisi yapılmış.

Gelişmeler devam ediyor. Haberin orjinali Siranuş Kazancıyan

Foto ve Video Ani Minasyan

https://en.armradio.am/2020/06/26/huge-fire-breaks-out-near-armenian-genocide-memorial-in-yerevan/