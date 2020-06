Onnik Dinkjian 2020 Amerikan Ulusal Miras Ödülüne Layık Görüldü

HYETERT – 1965 yılında Kongre tarafından, Amerikalılara sanata katılma, hayal güçlerini kullanma ve yaratıcı kapasitelerini geliştirme fırsatı sunmak için bağımsız bir kuruluş olarak kurulmuş NEA (National Endowments for the Arts – Ulusal Sanat Vakfı), Ermeni Halk Şarkıcısı Onnik Dinkjian’ı 2020 Yılı Ulusal Miras Ödülüne layık gördü. 1982 yılından bu yana her yıl Amerikan vatandaşları arasından bir ömür boyunca yaşayıp yaşattıkları kültürel mirası sonraki nesillere aktarmalarına vesile olmaları için oluşturulmuş ödül şimdiye kadar çeşitli dallarda faaliyet gösteren 149 sanatçıya verildi.

Amerika’da en sevilen ve önemli Ermeni şarkıcılardan biri olan Dinkjian’ın Ermeni kültürel mirasının sevinci ile tutkularını ve acı dolu tarihinin derin üzüntüsünü yansıtan tenor sesi yatıştırıcı ve etkileyicidir. Dört kuşak onun müziklerini dinledi ve şarkıları ABD’da, Ermeni konserlerinde, danslarında, düğünlerinde ve kilise törenlerinde değer buldu.

Dinkjian, 2009 yılında Diyarbakır’da bir konser vermeye davet edildi ve Amerika’da nesiller boyu yaşattığı Ermeni türkülerini Anavatanına duygusal bir şekilde geri götürdü. Neredeyse hiç Ermeninin kalmadığı şehirde Kürt ve Türk halkları ile belediye başkanı tarafından mutlulukla ve gurur duyularak karşılandı. Bu tarihi ziyaret ve etkinlik Kürt ve Türk sinemacılar tarafından Garod (Özlem) adlı bir belgesel filme konu olmuştu.

Kaynak: https://www.arts.gov/sites/default/files/Heritage-Fellows-FactSheet-June2020.pdf ve https://www.arts.gov/honors/heritage/fellows/onnik-dinkjian