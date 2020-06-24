Lia Sarıoğlu yazdığı kompozisyon ile 2.’ilk ödülüne layık görüldü

HYETERT – Özel ALKEV Okullarının düzenlemiş olduğu “Özgün Düşünce ve Kompozisyon Yarışması”nda 7. ve 8. Sınıf Kategorisine katılan Özel Feriköy Merametciyan Ermeni Okulu 8. Sınıf öğrencisi LİA SARIOĞLU yazdığı ” Gülümse Yeryüzü “isimli kompozisyon ile 2.lik ödülüne layık görüldü.

Lia Sarıoğlu’nun ödüle layık görülen kompozisyonunu sizinle paylaşıyoruz.

GÜLÜMSESİN YERYÜZÜ

Sonsuz bir yaşam düşlüyorum… Aynı zamanda barış dolu bir dünya… Acaba fazla bir şey mi düşlüyorum? Sadece düşlüyorum çünkü eğer düşlemezsem, ben de bu saçma düzeni kabullenmiş olacağım… Kabul etmiyorum.

İnsan nasıl anlamak isterse öyle anlar bu dünyayı, onu öyle anlatırdı insanlara… Öyle çizilirdi belki de bu sınırlar… Bu düzen böyle kabul ettirilirdi insanlara… Ben ona güzel bakıyorum.

Yüz, herkesin bir maskesiydi belki de… Bütün maskelerin toplamıydı, yeryüzü. Kocaman bir maskeydi, herkesin gizleyebildiğini sandığı. Bu maske yeryüzüyle bir bağdı herhalde. Maskenin altında biz varız, bize sınır çizen düzenler değil. Barış dolu sonsuz bir yaşam düşlüyorum bu büyük maske için. Kendim için, sizin için, hepimiz için…

Nasıl, ne açıyla, hangi yerden baktığımızla alakalıdır yeryüzü… O bizi var eder, biz onu var ederiz. O sanatçı, biz sanatçıyız. Ne kadar güzel bakarsak o kadar güzel olur. Ne kadar içten yaparsak o kadar güzel olur büyük maske.

Adı üstünde yeryüzüydü, hepimizin kaçtığını sandığı ama aslında bir o kadar da hep koşarak döndüğü yer. İnsan kendinden kaçabilir mi? Duyduğu hislerden, yaşamından. Yeryüzünden de kaçamıyoruz, dönüyoruz ona: yüzümüze.

Dünya belki de tiyatro oyunuydu biz de kendi yüzümüzü, yani rollerimizi seçerdik onda… Peki ya gerçekten biz mi seçerdik rolü yoksa bize mi verilirdi bu rol? Gördünüz mü bak! Seçtiğimizi sandığımız onun seçimi. Kabul ediyorum, kendimi akışına bıraktım onun. Ben sadece iyi bir oyunculuk sergileyeceğim.

Aynıydı herkes, bir sürü yüzden bir yeryüzü oluştururdu. Ey insanoğlu! Yüzün yeryüzü değilse başka ne olabilirdi ki? Yüzüne sahip çık, güzelleştir onu. Gülümsesin yeryüzü.

LİA SARIOĞLU – 8 A

Kaynak: https://www.facebook.com/ozelferikoyermeniokulu/photos/a.473273679466156/2928791533914346/?type=3&theater