Aris Kalan’ın kompozisyonu 1.’lik ödülü aldı

HYETERT – Özel ALKEV Okullarının bu yıl 18.sini düzenlemiş olduğu “Özgün Düşünce ve Kompozisyon Yarışması”nda 5. ve 6. Sınıf Kategorisinde, Özel Feriköy Merametciyan Ermeni Okulu 6. sınıf öğrencisi ARİS KALAN’ın yazdığı “Geleceğe Açılan Kanatlar” isimli kompozisyon 1.lik ödülüne layık görüldü.

Aris Kalan’ın kaleme aldığı kompozisyonu sizlerle paylaşıyoruz.

GELECEĞE AÇILAN KANATLAR

Günümüzden geleceğe açılan kanatlar bir Güneşe benzer.

Güneşsiz bir dünya düşünebilir misiniz? Karanlık, soğuk… Hayali olmayan bir çocuktan farksız, umutsuz bir dünya. Durun, düşünmeyin sakın!

İşte tam da umutsuzluğa kapıldığınız an! Şimdi, tüm inanç ve heyecanıyla bir çocuk koşuyor özgürlüğe, hayallerine… Açıyor kanatlarını ahenkle, maviye boyanmış gökyüzüne, geleceğe… Kırılmasın bu kanatlar, hayal ettikçe büyüsün, engelleri aştıkça kaplasın dünyayı, başarıdan başarıya koşsun, durmasın. Hatta bırakın yükseldikçe yıldızların ışıltısı vursun, parlasın ama yeter ki kırılmasın, zarar gelmesin, yücelsin bu kanatlar ve onun hayali ile büyüyen çocuklar.

Kalkın ayağa! İtiraz edin! Destek olun bu çığlığa, bu çağrıma. Kısıtlamaya çalışmaktansa bu geleceğe açtığımız kanatların bulutlarla dansını, hayallerimizin rüzgârına kapılıp sizler de katılın bu dansa, yüceltin bu kanatları. Bırakın hayal kuralım, hayallerimizin peşinden inatla koşalım. Yılmadan, vazgeçmeden deneyelim hep beraber. Bırakın bu hayal dünyalardan da büyük olsun ne çıkar, ne zararı var? Korkularımız mı var? Yoksa korkularınız mı demeliyim? Evet, sizlerin korkuları… Neden korkuyoruz? Eğer kanatlarımızı koparmaya çalışmanıza bu korkular ise sebep, bırakın bizi, biz korkmadan hayallerimizin peşinden gideriz. Kanatlarımız öylesine dalgalansın ki, tüm korkularınızla başa çıksın. Tabi ki düşeceğiz, ama vazgeçmezsek yenilmeyeceğiz, merak etmeyin daha güçlü kalkacağız.

Defalarca soruyorum fakat anlamıyorum. Ama biliyorum! Biliyorum ki bu hayal hepimizin geleceği. Vakit geç olmadan, gelin beraber büyütelim onu, bozmadan, yıkmadan ve en önemlisi korkmadan…

Sakın korkularınıza aldanıp hayallerimizi bizden çalmaya çalışmayın, bir kalıba sokma çabanızdan vazgeçin. Tekrar söylemekten çekinmeyeceğim, bu hayal dolu kanatlar bir Güneş’e benzer ve kimse doğmasına engel olamaz.

Unutmayın, her akşamın sabahı, her karanlığın aydınlığa çıkacak bir yanı vardır.

ARİS KALAN

6A

Kaynak : https://www.facebook.com/ozelferikoyermeniokulu/photos/a.473273679466156/2928802847246548/?type=3&theater