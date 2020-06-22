Çin’den Ermenistan’a gönderilen tıp malzemeleri ülkemize ulaştı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Çin’den Ermenistan’a gönderilen tıp malzemeleri 20 Haziran 2020 tarihinde ülkemize ulaştı. Ermenistan’da ilan edilmiş OHAL’den sorumlu olan Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan’ın Facebook sayfasında verdiği bilgilre göre, Çin’den Ermenistan’a tahsis edilen yardımda tıp malzemeleri, testler, maskeler ve saire yer aldı.

Hatırlanacağı üzere Çin’den Ermenistan’a dördüncü kez olarak yardım sağlanıyor. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele konusunda devletimize Rusya, Polonya, Sırbistan, Fransa ve Litvanya gibi ülkeler yardım etti. Gürcistan da Ermenistan’a doktorlar göndermek istediğini belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu