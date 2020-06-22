Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan: Artsakh’ın hava sahası bugün tamamen güvendedir – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Kamu Televizyonu’na konuşan Artsakh (Yukarı Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’a göre Artsakh’ın hava sahası bugün tamamen güvendedir.

Artsakh Devlet Başkanının yaptığı açıklamaya göre 2019 yılı, Ermeni ordusunun silahlanması bakımından önemli bir sene oldu. Zira bu tarihte ordu çok sayıda mühimmat elde etti, asker ve subayların sosyal ile yaşam koşulları ise iyileştirildi.

2016 yılının Nisan ayında Azerbaycan tarafından başlatılmış Dört Günlük Savaşı’nı hatırlatan Arayik Harutyunyan: “2016’da Stepanakert’in hava sahası, bugünküne göre daha savunmasızdı. Emin bir şekilde beyan edebilirim ki, bugün sadece Stepanakert’in değil bütün Artsakh Cumhuriyeti’nin hava sahası savunulmuştur. Zira yeni hava savunma sistemleri elde edilmiştir. Bunlar günümüzde Artsakh’ın hava sahasını savunmak amacıyla kullanılmaktadır. Malum daha önce hava sahamız en hassas alanımızdı. Şimdi bu problem çözülmüştür. Demem o ki, cephemiz şimdi çok daha güvenli bir durumda bulunuyordur” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu