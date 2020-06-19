Ermeni ulusal müzik enstrümanı olan kanon çalıcı Marianna Gevorgyan, ‘WORLD FOLK VISION’ yarışma festivalinin finalinde – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni ulusal müzik enstrümanı olan kanon çalıcı Marianna Gevorgyan, ‘WORLD FOLK VISION’ yarışma festivalinin finaline çıktı. Armenpress’e açıklamada bulunan Marianna Gevorgyan, onu online oylamalarıyla destekleyen herkese minnettar olduğunu söyledi.

Yarışma organizatörlerine göre, Marianna’nın sanatı Ermeni kültürünün korunmasına ve sunumuna katkıda bulunuyor.

Marianna Gevorgyan, oylamaya 151 ülkeden 16 milyondan fazla insanın katıldığını söyledi. Finalde kazanmak için oylama 18 Haziran’da başladı ve 28 Haziran’a kadar sürecek. Müzisyen, hayranların ve müzik severlerin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Marianna Gevorgyan’a oy vermek için, WORLD FOLK VISION web sitesine giriş yapmanız, kayıt olmanız ve Ermenistan lehine on puan vermeniz gerekiyor. Oylama ücretsizdir.

Bağlantıyı izleyerek oylamaya katılabilirsiniz: http://worldfolk.vision/popular_vote/navigation_page/profile_2611.phtml?fbclid=IwAR1q9PeF-zVRdI_-RW9HMJoudFwl9sKAQWzfL4ZRSdMhXWAmC2cInzmkuSU

Ermenistan Kamu Radyosu