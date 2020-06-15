Adalet Bakanı: Ayasofya turnikeyle girilen tek cami, hukuk ayıbı ortadan kaldırmalı

‘Ayasofya’nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir.’

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin olarak “Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya’nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetinin yerine getirilmesidir. Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti’nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir” dedi.

Adalet Bakanı Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdulhamit Gül, yeni tip Coronavirus (Covid-19) nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Gül, “Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız” dedi.

Gül, infaz düzenlemesiyle otomatik iyi halliliğin kalkacağını ve buna bir heyetin karar vereceğini söyledi.

‘AYASOFYA EGEMENLİK MESELESİ’

Adalet Bakanı Gül, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin, şunları kaydetti:

“Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya’nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetinin yerine getirilmesidir. Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti’nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir.” dedi. (HABER MERKEZİ)

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