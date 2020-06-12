Türkiye tarafından kışkırtılan gruplar, Lübnan Ermenilerine karşı provokasyon hareketlerinde bulunuyor (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Lübnanlı Ermeni aydın Sako Aryan’ın, Facebook sayfasında yaptıǧı açıklamaya göre Türkiye tarafından kışkırtılan gruplar, geçen geceden beri Lübnan Ermenilerine karşı provokasyon hareketlerinde bulunuyor.

Aryan, “Olay şudur: Bir Lübnanlı, WhatsApp üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilen program kapsamında ‘Al Jadid’ TV kanalı sunucusu olan tanınmış Ermeni gazeteci Nshan Ter-Harutyunyan’ı arayıp tehditte bulundu ve ona yabancı ve göçmen dedi. Nshan ise karşılık vererek Erdoǧan, Türkiye ve Osmanlılar’ın sinsi olduklarını söyledi.

Programın sonunda yabancı ülkelerde yaşayan onlarca kişi, Ermenilere muhatap provokasyon içerikli ifadeler kullandılar. Bu kişiler, “Siz sinsi Ermeniler, bu katliamlara layıktınız” diye Osmanlılar tarafından işlenen soykırımı haklı çıkarmaya çalıştılar.” diye yazdı.

Sako Aryan’ın yaptıǧı açıklamaya göre bu gibi provokasyonlar beklenmedik deǧildi zira Türkiye, Lübnan’ın kuzeyinde sözde “Türk lobisi” oluşturma peşindedir.

Lübnanlı Ermeni aydın: “Suriye, Libya, şimdi de Lübnan… İşte Türkiye’nin yeni projesi. Ne yazık ki, Sünni Arap dünyası buna karşı sessiz kalıyor. Son sözümü Lübnanlı Ermeni dostlarıma yöneltiyorum: bu beladan da açık alınla çıkacaǧımızdan eminim. Tanrı halkımızı korusun!”.

Sako Aryan, Facebook sayfasında bir video da paylaştı. Videoda Erdoǧan yanlısı çetelerin, Al Jadid mahallesini nasıl “işgal ettikleri” görünüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu