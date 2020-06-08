“Mesaj gönderenlerin irtibatları araştırılmalı, soruşturma etkili biçimde yürütülmeli”

Hrant Dink Ailesi ve Hrant Dink Vakfı avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ile vakfa gelen tehdit maillerini ve konuyla ilgili yürütülen soruşturmayı konuştuk. Bakırcıoğlu “Bu iki kişinin eylemlerini bir örgütün faaliyeti kapsamında gerçekleştirip gerçekleştirmediği ayrıntılı şekilde soruşturulmalı” diyor.

Bakırcıoğlu’nun değerlendirmesi şöyle:

“H.A. isimli kişi tarafından 27 Mayıs ve 28 Mayıs 2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı’na ait E-Posta adresine gönderilen iletilerle Rakel Dink, avukatları ve Vakıf tehdit edilmişti. Rakel Dink ve Avukatlara yönelik tehdit ölüm tehdidi şeklinde idi. E.B. isimi ikinci kişi tarafından da tehdit içeren E-Postalar da 30 Mayıs 2020 tarihinde gönderildi. Tarafımızdan tehditlere dair suç duyusunda bulunuldu.

Faillere ulaşıldı, failler sorgulandı ve tutuklandılar. H.A. ve E.B. tarafından gerçekleştirilen tehditler ardı ardına gerçekleşti. Tehdit eylemini gerçekleştiren bu iki kişinin de ‘suç kayıtları’ olduğu belirtilmekte.

Bu iki kişi hakkında soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesi gerekli. Bu iki kişinin ilişki ve irtibatları araştırılmalı. Bu iki kişinin eylemlerini bir örgütün faaliyeti kapsamında gerçekleştirip gerçekleştirmediği ayrıntılı şekilde soruşturulmalı. Hrant Dink cinayeti öncesi Hrant Dink’i hedef alan tehditler gerçekleştiği ve cinayet için uygun zemin yaratma faaliyetleri yaşandığı için elbette Dink ailesine, Vakıf’ına ve avukatına-avukatlarına yönelik her türlü tehdidin üst seviyede dikkate alınması ve bu eylemlerin ciddiyetle soruşturulması zorunluluğu bulunmakta.

Faillerin ilişkileri ve irtibatları etkili bir şekilde soruşturulmadan eylemlerinin ‘münferit’ eylemler olarak tanımlanmasına izin vermeyeceğiz yanı sıra faillerin ilişkileri ve irtibatları etkili bir şekilde soruşturulmadan eylemlerinin ‘münferit’ eylem tanımlamasına itibar etmeyeceğiz.“