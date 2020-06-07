Lübnan’da kiliseler COVID-19 tedbirleri altında ibadete açıldı

HYETERT – Bugün Antilyas’ta Aram Vehapar’ın riyaset ettiği Surp Badarak’a 3 aya yakın bir aradan sonra kilise üyeleri de katıldılar.

Törene gelirken, tören esnasında ve Surp Hağortutyun alırken dikkat edilmesi gereken noktalar bir video ile önceden halka bildirilmişti.

https://www.facebook.com/CiliciaTv/videos/254899579073694/

Bunlardan bazıları; maske ile kiliseye gelmek, girişteki dezenfektan ile elleri temizlemek, Kilise sıralarında arada mesafe bırakarak oturmak, Voghchuyunu uzaktan alıp yine uzaktan birbirimizle paylaşmak, Haghortutyun almaya giderken belli bir sırayı takip edip aradaki mesafeyi her zaman korumak. Ve belki de bize en farklı gelecek olan uygulama haghortutyunu direk ağzımıza değil, avucumuzun tersi ile alıp ağzımıza götürmek olacak.

Vehapar Derin vaazında da bahsettiği gibi bu virüs tehdidi dünyamızdan yok olana dek fiziki mesafeyi kormaya özen göstereceğimiz gibi ruhsal anlamda da birbirimize yakın olacağız.

Ս. ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ (ուղիղ սփռում)Անթիլիասի Մայրավանք, 7 Յունիս 2020 Posted by Cilicia TV on Saturday, June 6, 2020